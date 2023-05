Ondřej Novotný bere vypadlou Johanku jako vítězku Survivoru: Ve finále by s Tomášem pravděpodobně neprohrála, napsal

Ondřej Novotný zrekapituloval cestu Johanky, která vypadla před branami finále. Foto: Super.cz/TV Nova

"Nejdivočejší jízda letošní série patří Johance. Nikdo neudělal pro vítězství to, co ona. Když se na hru podíváte objektivně a skrze 3 slova, která ji vystihují. Přežít, přehrát a přelstít. To je esence Survivor reality show. A Johanka ji bez diskuze naplnila nejlépe,“ uvedl Novotný na sociálních sítích s tím, že ani dodržení těchto tří slov hráči nezaručí vítězství.

Johance se podařilo vyhrát dva duely, najít dvě skryté imunity a vyhrát jednu individuální. Velmi toho přinesla i do kmene, o který se starala, a dokonce pěstovala záhonek.

„Co tedy udělala špatně? Jen prohraný duel a předtím propad ve skládačce to není. Je těžké měnit její kroky, ale byť to neviděla, tak se vlastně Tomáše nemusela bát. Ve finále by s ním pravděpodobně neprohrála. A kdyby mu ve finálové pětce nabídla ruku a zradila ostatní, nikoli veřejně, tak to mohlo možná… Ale na možná se nehraje a variant bylo více,“ uvedl Novotný jasně s tím, že kdyby se tanečnice dostala do top trojky, tak zřejmě porazí i nejobávanějšího hráče Tomáše.

„Johanka nechala ve hře vše a možná našla svoje silné stránky, které jí do života dávají šanci na to, aby v něm dělala, co ji bude bavit nejvíc. Stala se hrdinkou nejen mnoha žen. Nikdy se nebála mluvit proti přesile a ukazovala své hodnoty, i když to bylo herně netaktické. A to není vůbec málo. Naopak. Může to být ještě větší vítězství než samotná soutěž,“ dodal Novotný.

O titul Survivora ve finále zabojují Tomáš Weimann, Karolína Krézlová a Martin Konečný. ■