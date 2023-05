Veronica Biasiol přiznala nevěru, které lituje: Její zpovědi se vysmála žena, se kterou měla desetiměsíční poměr

Veronica Biasiol přiznala nevěru. Na její slova reagovala Alice, se kterou měla desetiměsíční poměr. Foto: Super.cz/Herminapress a archiv Alice Kolarčíkové

"Měly jsme velkou krizi, řešily jsme i stěhování. Ale rozhodly jsme se, že to zkusíme znovu. Chceme začít s čistým štítem, teda hlavně já. Vím, že celá věc byla z mé strany sobecká, nechci pokračovat v sobectví a v tajnůstkaření," řekla Veronica pro Super.cz.

"Komu se to nestalo? Snažím se s tím vypořádat. Bolí to furt. Byly jsme měsíc od sebe, obě jsme byly na dovolené, já v Egyptě, tam jsem si prošla peklem. Budu se snažit odpustit. Každých pět minut mi je jinak, chci na tom pracovat. Jestli se přes to nepřenesu já, tak nikdo," řekla nám Bára.

Se zpovědí přišla jako první Veronika, a to na svých sociálních sítích, aby předešla dalším zbytečným spekulacím nebo drbům, které se šířily ohromnou rychlostí.

„Lituji toho. Vůbec nevím, proč mi to za to stálo. Je to jako když 10 % vyměníte za 100 % svého partnera a vůbec si neuvědomíte, jak moc někomu ublížíte a o co vše můžete přijít jenom za cenu flirtu, povyražení a sexu. Věcí, které vám jinde chybí. Vím, že svým sobeckým chováním jsem asi zlomila více než jedno srdce. Zcela upřímně mi jde nyní jen o Báru a náš vztah,“ řekla úspěšná influencerka na svém instagramovém účtu.

Avšak netrvalo dlouho, co na Veroniky zpověď reagovala také Alice, se kterou měla dle jejích slov vztah, jež zřejmě nebyl pouhou „berličkou“.

"Lidi, nemusí vám být mě líto. Já vím sama, jak to bylo a vím, kde je pravda pravdoucí. Kdybych chtěla, tak si všichni sednete na zadek z toho, jaká jsem byla ‚desetiměsíční berlička.‘ Ale nechám si to pro sebe. Nejsem had,“ uvedla Alice, které zřejmě Veronika skutečně zlomila srdce, a tak se jí dostává podpory ze všech stran. ■