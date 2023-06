Svůj věk si nepřipouští: Už teď má ale Bohuš Matuš jasno, jak své srpnové kulatiny oslaví

Bohuš Matuš letos oslaví 50. narozeniny. Super.cz

„Když se ráno vzbudím, tak se mi vstává hůř, nebo když si sednu a chci se zvednout, tak ty kolena někdy trochu bolí. Ale jinak nevidím žádný rozdíl, v 50 je ten chlap zralý a já se cítím skvěle,“ svěřil se Super.cz Bohuš Matuš, který si nepřipouští nejen svůj věk, ale ani to, že by s věkem zmoudřel. „Já budu pořád stejný, samozřejmě to některé lidi dráždí, ale já už jiný nebudu. Někde holt Pán Bůh přidal a někde ubral, jak se říká,“ řekl s úsměvem zpěvák, který pro své fanoušky také plánuje narozeninový koncert.

„Budu mít jeden tady v Divadle Broadway na podzim a pak to oslavíme 17. srpna na mé narozeniny. Uspořádám obrovský koncert, bude to oslava na zámku a nebude pro fanoušky chybět ani grilované prase. Budeme tam i spát, takže to bude veselé, ale jede se mnou i žena, tak se budu muset věnovat i rodině,“ dodal zpěvák na tiskové konferenci muzikálu Troja, ve kterém bude hrát. ■