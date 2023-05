Na dovolené už nejezdí sám: Milan Peroutka je už pár měsíců šťastně zadaný a jen září

Milan Peroutka je už pár měsíců šťastně zadaný a jen září Super.cz

V posledních několika měsících tak zpěvák jen září a jinak tomu nebylo ani na tiskové konferenci nového muzikálu Troja. A jak sám přiznal, ve vztahu mu to zatím klape. „Vztah trvá stále, musím to zaklepat. Doufám, že to vydrží i po zkoušení Troji,“ prozradil zpěvák Super.cz s tím, že na cesty se vydává tak, jak mu to kalendář dovolí. Na pár dní by tak chtěl za hranice odjet ještě před začátkem zkoušení nového muzikálu. „Snažím se, rád bych, je to vždycky tak na tři čtyři dny, je to podle toho, jak to diář dovolí,“ svěřil se zpěvák, který na sobě kvůli roli začíná také makat.

„V muzikálu si zahraji podle všeho Odyssea, budu bojovník, tak jsem nasadil fitness režim, jsem teď zrovna ve fázi, že cvičím. Nevím, jak to ty řecký kluci bez proteinu dělali, ale beru to jako motivaci k tomu, abych měl nějaký režim,“ prozradil Milan Peroutka, kterého vedle zkoušení muzikálu čeká v létě také koncertování s kapelou. ■