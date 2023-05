Vesna šokovala fanoušky i ukrajinštinou. Zpěvačka dívčí kapely si přeje, aby Češi Eurovizi nebrali jako cirkus a bizár

Zpěvačka ze skupiny Vesna prozradila, jak holky vnímají i negativní komentáře na své vystoupení na Eurovizi Super.cz

„V rámci podpory Ukrajiny tam tento účel byl. My jsme na scéně už asi šest let, a jelikož členky kapely pochází z různých slovanských zemí, tak se nám tam to slovanství promítá. Já si myslím, že je tam takové koření do toho moderního popu, které může v zahraničí uspět. Mrzelo nás to, že ten zahraniční svět to vzal a někteří lidi v Česku to nevzali,“ svěřila Super.cz své pocity zpěvačka Patricie Kaňok Fuxová.

Naštěstí ale ty pozitivní komentáře stále převládají a Patricie se svými kolegyněmi stále vstřebává veškeré zážitky z této světově proslulé show. „Ještě si to pořád neuvědomuji, že je to celé už pryč, a říkaly jsme si holkami, že si to ještě musíme doslavit, tady v Praze s našimi kamarády a s lidmi, co s námi na tom pracovali,“ svěřila se nám zpěvačka, se kterou jsme si povídali během natáčení zábavní show 7 pádů Honzy Dědka.

Zároveň dodala, že by si přála, aby Češi tuto soutěž začali více ctít. „Já doufám, že lidé té Eurovizi dají větší šanci. Protože jsme všichni viděli opravdu neuvěřitelné výkony na světové úrovni a říct o tom, že je to cirkus a bizár, a ohrnout nad tím nos, tak to mi přijde opravdu takový nízký," dodala v našem rozhovoru. ■