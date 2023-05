Marek Adamczyk z Kukaček už by se rád stal otcem. Nevadilo by mu ani jít místo manželky Evy na mateřskou

Marek Adamczyk ze seriálu Kukačky by se už rád stal otcem. Super.cz

Herec se také už prý několikrát zamýšlel, kdo z nich dvou by šel na mateřskou. Jako herec by třeba mohl lépe přizpůsobit pracovní harmonogram než vrcholová sportovkyně. „To by mě také zajímalo, jak to bude, ale to je opravdu hypotetická otázka, kterou zatím moc neřeším a nemám k tomu pořádně co říct,“ smál se herec.

Manžele navíc letos čeká velká výzva. Oba totiž budou soutěžit v letošním ročníku StarDance. Aktuálně mají divačky a diváci možnost Marka vidět v novém primáckém seriálu Pod hladinou, kde tento sympatický herec hraje policejního vyšetřovatele a točit musel právě i pod vodní hladinou. Markovi to nevadilo, má rád výzvy a rád se udržuje fit. „Mám ke sportu pozitivní vztah. Někdy mám období, kdy chodím víc běhat, někdy mám období, kdy chodím víc cvičit do fitka nebo si rád zahraju kolektivní sporty. A teď jsem navíc nedávno objevil laser game,“ dodal se smíchem Marek Adamczyk. ■