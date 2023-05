Poznali byste ho vůbec? Michal Penk se objevil po dlouhé době ve společnosti, takhle dnes zpěvák vypadá

Michal Penk se po dlouhé době objevil ve společnosti Super.cz

Jedním z nakopnutí vrátit se zpět na jeviště byla pro zpěváka skupina Lucie, kterou kdysi zakládal a která ho oslovila jako předskokana. Michal Penk začal znovu zkoušet s kapelou a plánuje hned několik koncertů, vedle toho také po letech navázal na spolupráci s Divadlem Broadway a je jedním ze spoluautorů nového muzikálu Troja.

„Jsem moc rád, že jsem mohl s Oldou Lichtenbergem začít znovu po letech spolupracovat. V muzikálu budu mít ze starších věcí píseň O bláznech a jednu úplnou novinku,“ svěřil se nám muzikant, který nechyběl na tiskové konferenci k novému představení. Vedle Michala na muzikálu pracuje také Marcus Tran, Zdeněk Hrubý a Bohouš Josef. „S Michalem jsme už dlouho chtěli spolupracovat. Trvalo to několik let a jsem rád, že jsme se pro muzikál Troja domluvili na dvou písních. Jedné starší a jedné novince. Ta skladba je naprosto skvělá a jsem rád, že to dopadlo,“ svěřil se Super.cz producent divadla Oldřich Lichtenberg.

Michala Penka v nejbližší době čeká hned několik vystoupení a plánuje dodělat i slibované album. „Koncertně jsem měl pauzu asi 27 let. Je to skvělý, na druhou stranu jsme všichni zestárli. Od podzimu plánuji koncerty po větších městech a na Slovensku a slibuji delší dobu album,“ dodal zpěvák. ■