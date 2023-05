Milenky neuměl spočítat. Vítězslav Vávra odhadoval, že jich měl kolem tisícovky, Špinarové zahnul už dva roky po svatbě

Vítězslav Vávra Foto: ČTK / Ryšánek Marcel

Holky z gymplu, Citronová holka, Dívka z heřmánkové návsi nebo Dívka Gloria – to byly zřejmě největší hity populárního hudebníka Vítězslava Vávry (16. 5. 1953-1. 7. 2021), k němuž neodmyslitelně patřilo dlouhé „háro“. V 80. letech byl skutečným idolem, kterému ženy i dívky ležely doslova u nohou.

Hudební kariéru zahájil Vávra na počátku 70. let 20. století v amatérské skupině Hills. V roce 1973 se stal spoluzakladatelem skupiny Ges. Poté pokračoval ve skupině Faraon jako hráč na bicí. Krátce nato se seznámil s Petrem Hannigem (77), který jej angažoval do své skupiny Maximum, a právě tento producent a hudební vydavatel v něm odhalil i pěvecké kvality. Vávra tak v jeho kapele zpíval sólově, ale měl i několik duetů s Lenkou Kořínkovou (67).

Bodoval i ve Slavíkovi

V roce 1983 se osamostatnil a založil uskupení Monogram. Vrchol popularity zažil Vávra právě v 80. letech 20. století, kdy nazpíval celou řadu tehdejších hitů. Byl často označován přídomkem „zpívající bubeník“ a natočil také čtyři dlouhohrající desky. V roce 1981 byl třetí v anketě Zlatý slavík.

Manželství na dálku

Vávra byl třikrát ženatý a měl dvě děti – z prvního manželství syna Filipa, ze třetího dceru Viktorii. Hudebníkovou druhou manželkou se v době jeho největší slávy stala ostravská zpěvačka Věra Špinarová (✝65), kterou si vzal po čtyřletém vztahu v roce 1984.

V roce 1999 se rozvedli. Zpěvačka později v jednom rozhovoru přiznala, že se vůbec neměli brát – ona nemínila jít z Ostravy, on zase z Prahy, takže jejich 15leté manželství probíhalo převážně na dálku. A to nikdy nedělá dobrotu. Nepomohly ani společné hudební projekty, protože každý z nich měl jiné publikum.

Ženské ho naháněly

Sám Vávra také přiznal, že s věrností si nikdy hlavu nelámal a například Špinarové zahnul už dva roky po svatbě. Jeho životem prošla spousta žen. Zmínil také, že když jednou nemohl v noci usnout, zkoušel všechny své milenky spočítat, ale nedopočítal se.

Odhadoval, že jich mohlo být kolem tisícovky. Kamkoli s kapelou přijeli, před hotelem už čekaly davy fanynek, a to i v zahraničí. Všude měli žně, pouze v asijských zemích bývalého Sovětského svazu měli půst, protože tamní muslimky sex na jednu noc nikdy nepraktikovaly.

Po revoluci to Vávra zkusil i v politice – v roce 2010 kandidoval za stranu Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu. V roce 2013 se pokusil o hudební comeback, ale ten se nezdařil.

Na boj s nemocí mu nezbyly síly

V posledních letech svého života měl muzikant značné zdravotní problémy, potýkal se s artrózou. Byl také téměř imobilní a silně pohubl. Odešla od něj i třetí žena s dcerou.

Novinářům se svěřil, že se stěží doplazí do večerky vedle svého domu, kde si nakoupí jen to nejnutnější. Žil ze dne na den a není divu, že vyhublý a bez energie neměl nakonec dostatek sil na boj s nádorem plic. Kdyby se mu zákeřnou nemoc podařilo porazit, oslavil by v těchto dnech 70. narozeniny. ■