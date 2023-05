Radikální změna účesu a šaty sotva držící její ňadra. Hollywoodská kráska Blake Lively 3 měsíce po porodu opět točí

Blake Lively Profimedia.cz

Poslední léta patřila Blake Lively k největším krasavicím filmového průmyslu, a to i když porodila už čtyři děti. S manželem Ryanem Reynoldsem (46) tvoří půvabný pár a nikdo nečekal, že by se vzhled herečky mohl nějak razantněji proměnit. K její práci ale patří „převtělovat se“ i do někoho jiného, a tak po letech přistoupila na velkou změnu svého účesu. Když setři měsíce po porodu čtvrtého potomka objevila na place na newyorské ulici, dlouhé vlasy jí sice zůstaly, z blondýny se ale stala zrzka s kudrnatými prameny. Na natáčení měla také jen minimální líčení.

Ve filmové adaptaci románu Colleen Hoover It Ends With Us, kde si Blake zahraje květinářku Lily Bloom, se ovšem nezmění jen její vlasy, ale také oblečení. Sexy luxusní kousky musela Blake nechat ve svém karavanu a na place při natáčení nového projektu oblékla hnědé volné šaty a ponožky ve stejné barvě, které její postavě příliš velkou službu neudělaly. Model pak ještě doplnila růžovým tričkem a bundou ve stejné barvě, možná i proto, že v samotných šatech se kvůli příliš hlubokému dekoltu nejspíš necítila dobře. Na to, jak si herečka na place počínala, se podívejte v naší galerii. ■