Jedna z průkopnic trendu kyprých pozadí Nicki Minaj (40) má nový klip: Takhle jí to sluší v bikinách jako mamince

Nicki Minaj v novém hudebním počinu... Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Nicki se po covidové pauze, kterou podle svých slov maximálně uvítala a byla pro ni balzámem na duši, opět naplno vrátila do pracovního procesu. Za poslední rok přišla například s písněmi Bussin, Super Freaky Girl nebo Do We Have a Problem?, na němž se podílela s kolegou Dominiquem Armanim Jonesem známým jako Lil Baby.

Nicki se rovněž v roce 2020 stala maminkou, po čemž roky toužila. S manželem Kennethem ‚Zoo‘ Pettym, jenž je zároveň jejím kamarádem z dětství, se stali rodiči roztomilého chlapečka, jemuž říkají Papa Bear. ■