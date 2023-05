Lenka Filipová popsala setkání s Céline Dion: Jako dva ohňostroje! Vážnou nemoc hudební ikony nese těžce

Lenka Filipová s dcerou Lenny Televize Seznam

Tehdy měla Lenka Filipová vystupovat na Eurovizi s písní Ne Partez Pas Sans Moi, ale protože ji nepustili, odjela do irského Dublinu, kde se soutěž tehdy konala, se stejnou písní Céline Dion (55) - a vyhrála. Kopanců od života ale prý tehdy dostala víc.

„Ale to byla už asi třetí věc, která už byla opravdu takovým hřebíčkem. To jsem se úplně složila a proplakala jsem to. Bylo mi to hodně líto. Takové hrátky osudu to byly. Tehdy, v tom roce 1988, jsem jí dala moji písničku a ona s ní vyhrála,“ řekla Filipová v pořadu Moje místa, který diváci na Televizi Seznam uvidí 16. dubna od 21:50. Zpětně mohou díl sledovat na videoportálu Stream. „Je přírodní úkaz, má rozsah a úžasnou barvu hlasu,“ dodala na konto kolegyně.

Céline Dion a její vítězná píseň na Eurovizi v roce 1988

S tou pak měla možnost se osobně setkat, bylo to už v době, kdy byla Dion mezinárodní hudební hvězdou.

„Ani jedna jsme netušily, že se někdy potkáme. Tehdy v roce 2008 Céline přijela do Česka a vybírala si z 20 - 30 skupin a interpretů. Dostala i moji nahrávku a vybrala si mě. Aniž by znala tu podstatu z minulosti. Takhle jsme se potkaly. To byl prostě osud,“ míní Filipová, pro niž bylo setkání velkým zážitkem nejen v kontextu hudby, ale také po osobní stránce.

„Když nás viděla dcera, říkala: ‚vy jste úplně stejné ženské‘. Pořád jsme brebentily, gestikulovaly. Takové dva ohňostroje proti sobě,“ popsala.

Vzhledem k sympatiím, které mezi zpěvačkami propukly, Filipová těžce nesla informaci ze začátku prosince, kdy Dion oznámila, že se potýká vážnou nemocí. „Teď jsem velmi bolestivě nesla zprávu o její nemoci. Moc jí držím palce!“ vzkázala.

Céline Dion trpí tzv. Syndromem ztuhlého člověka, vzácnou autoimunitní pohybovou poruchou, která postihuje centrální nervový systém. „Nedávno mi zjistili SPS (Stiff-person syndrom - pozn.), který postihuje tak jednoho z milionu. Stále to onemocnění studujeme, ale už víme, že způsobovalo všechny ty křeče, kterými jsem v poslední době trpěla,“ popsala Dion s tím, že křeče znesnadňují její každodenní život, mají vliv mj. na chůzi či na hlasivky. ■