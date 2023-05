Uprostřed obýváku houpačka a luxusní kufr s destiláty: Muzikálová hvězda nechala nahlédnout do svého pražského bytu

Kateřina Bohatová Foto: se souhlasem K. Bohatové

Už šest let je zpěvačka Kateřina Bohatová spokojená v bytě nedaleko pražského parku Parukářka. Do místa se stěhovala ještě se svým tehdy novým přítelem, za kterého se následně provdala a společně v místě vychovávají syna Matyáše. Do svého království nás nyní hvězda muzikálů pozvala.

„V bytě jsme od prvního ledna 2017. Na Vánoce jsme spolu začali chodit a takhle brzo jsme se sestěhovali,“ prozradila nám Kateřina, která září nejen v Divadle Kalich, ale aktuálně také v Divadle Hybernia v představení Zpívání v dešti. I kvůli své práci v centru Prahy je ráda, že to má všude blízko.

„Zbožňuji náš balkón s pohledem do parku. Je to deset minut do centra, což je naprosto skvělé,“ prozradila nám zpěvačka, která se do zařizování bytu pustila před lety sama. „Byt jsme zařizovali spolu, protože všechno děláme spolu, od té doby, co jsme spolu,“ prozradila nám Kateřina s tím, že jako rodina nejvíce času tráví v obývacím pokoji. Tam vedle sedačky nechybí ani piano, u kterého tráví Katka spoustu času, ale i dětská houpačka pro jejich malého synka.

„Nejraději mám ložnici, ale na můj vkus v ní trávím příliš málo času. Veškerý čas, kdy je rodina doma, trávíme v obyváku, kam si zveme i návštěvy,“ dodala Kateřina Bohatová, které se nelze divit, její ložnici totiž vévodí obří postel. Jak si byt v centru Prahy zpěvačka zařídila, se podívejte v naší galerii. ■