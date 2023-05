S tímhle výrazem ji běžně jen tak neuvidíte: Lucie Vondráčková překvapila slovy o své psychice

Lucie Vondráčková Foto: Divadlo Radka Brzobohatého

Herečka Lucie Vondráčková (43) se po pár měsících pustila do zkoušení nové komedie. První čtené zkoušky psychothrilleru Hračička, se vedle herců zúčastnil také věhlasný psychiatr Radkin Honzák, který herce koučoval v oblasti informací o psychických poruchách i nástrojích psychiatrů.

„Uvědomila jsem si znovu, že věk je jen číslo. Když má v sobě muž pořád toho mladého kluka, kterým býval, tak proste nestárne,“ svěřila se Lucie Vondráčková po setkání s energickým psychiatrem, který letos oslavil už 84. narozeniny. „Hraji chytrou ženskou, která je samostatná a se smyslem pro humor. Jen to nemá v práci úplně lehký. Baví mě, že to není jen doplněk hlavní mužské postavy. Je to jedna z těch silných osobností, které si jako herečka vždycky přeji hrát,“ prozradila Super.cz herečka a řekla své tipy, jak se ona sama udržuje v psychické pohodě.

„Chodím pěšky a často se se svýma klukama směji. A dělám práci, kterou miluji. To, myslím, celkem pomáhá,“ prozradila Lucie Vondráčková, která má před sebou především pracovní léto. „Nejsem úplně volno typ. Pořád něco musím dělat a kutit a sázet a vymýšlet. A miluju hraní, takže doufám, že budu mít herecké léto,“ dodala na čtené zkoušce, kde se potkala i s kolegy Romanou Goščíkovou nebo Janem Fantou. ■