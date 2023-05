Jaká je cena za svobodu pro Britney Spears? Své dva syny neviděla více než rok, teď jí utečou na Havaj

Britney Spears si rozhodně nežije jako královna. Profimedia.cz

Zpěvačka jako by nevěděla, co si má se svobodou, kterou nabyla na podzim roku 2021, počít. Fanouškům od té doby na sociální síti nabízí hlavně tanečky a odhalování svého těla. Právě to je jeden z důvodů, proč se jí ještě více odcizili dva dospívající synové, které má s bývalým manželem Kevinem Federlinem, jež má chlapce v péči.

„Snažím se jim vysvětlit, ′podívejte, možná je to jen další způsob, jak se snaží vyjádřit.′ Ale to nic neubírá na skutečnosti, co to s nimi dělá,“ řekl před časem magazínu Daily Mail. Britney se ovšem dotklo hlavně vyjádření, které dal tisku přímo její syn Jayden v srpnu 2022. „Myslím, že máma měla problém s tím, aby nám oběma projevovala stejnou pozornost a lásku. Myslím si, že Prestonovi ji dostatečně neprojevila a z toho je mi opravdu špatně," řekl také Daily Mailu.

V září si pak zpěvačka na sociální síti postěžovala na to, že ji mrzí, jak špatně o ní syn mluví. V té době prý došlo k tomu, že kluci se svou matkou ukončili kontakt. „Na konci léta už bylo napětí tak velké, že chlapci ani nereagovali na její textové zprávy. Zuřila kvůli tomu,“ prohlásila producentka TMZ Katie Hayesová v novém dokumentu „TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom“.

Naposledy prý Britney svoje syny viděla na začátku roku 2022, teď se mohlo blýskat na lepší časy, protože si prý rodinní členové v poslední době vyměnili několik textových zpráv. Tomu je ale nejspíš odzvoněno, protože Kevin Federline se chce se syny podle magazínu TMZ odstěhovat na Havaj a jeho právník prý už poslal zpěvačce dopis s dotazem, jestli syny pustí. ■