Z Bohuše Matuše si utahoval novinář. Bylo to sprosté, dotklo se mě to i kvůli naší malé dceři, běsní jeho žena Lucie

Bohuš a Lucie Matušovi se ozvali Foto: se souhlasem B. Matuše

Zpěvák Bohuš Matuš (49) byl jedním z hostů, kteří vystoupili na nedělní akci hnutí ANO. Kdyby věděl, jaké následky jeho vystoupení bude mít, tak by ho možná odmítl. Několikrát si do něj totiž rýpnul novinář Reflexu Martin Bartkovský, který celou akci online komentoval.

„Byl jsem v dětském koutku, který zatím stále nezlákal ani jedno dítě, ani Bohuše Matuše. To první mě překvapilo,“ stálo v jednom z příspěvků.

„OK, teď jsem viděl opravdu všechno. Bohuš Matuš zpívá Stín katedrál a obohacuje text o přání konce deště i o Brno. Směje se na mě i na holčičku v první řadě. Babiš se dál podepisuje. Většina dětí už je naštěstí v bezpečí doma. Holčičku v první řadě ohlídám,“ napsal redaktor.

„Vrací se Bohuš Matuš. Věkový průměr fanynek v první řadě je zhruba o 60 let vyšší, než by si asi přál,“ uvedl a zjevně narážel na to, že má Bohuš Matuš po svém boku výrazně mladší manželku.

Nejen zpěváka Bohuše Matuše, ale také jeho manželky Lucie (20) se celá situace velmi dotkla, i proto se k celé situaci vyjádřila na svém instagramovém účtu.

„Už jsem se nechtěla k názorům různých pisálků vyjadřovat, ale článek pana 'žurnalisty' Martina Bartkovského z Reflexu mě skutečně zvedl ze židle. Měl asi psát o tom, jak velmi ‚nepovedená‘ byla akce ANO, aby co nejvíc pozurážel pana Babiše. Ale povedlo se mu dříve celkem seriózní periodikum přetvořit na ten nejhorší bulvár. Bohuš Matuš, můj manžel, mu k tomu měl posloužit jako ‚okořenění‘ článku. Bylo to přímo sprosté a urážející a neskutečně se mě to dotklo a urazilo mě to. Mnohokrát jsem vysvětlovala, jak a kdy náš vztah začal, ale zřejmě to je všechno málo. Je mi 20, máme 2,5letou dceru a chci ji ochránit, aby se v budoucnu nemusela dočítat podobné hnusy, na kterých není pravdivého zhola nic. Bohouš nic trestného neprovedl a zřejmě všem vadí, že jsme šťastná rodina a jejich ‚proroctví‘ se nenaplnila,“ napsala Lucie Matušová rozsáhle.

Pro redakci Super.cz ještě dodala, že je velmi vděčná za lidi nejen z jejich blízkého okolí, kteří jsou jim oporou. „Manžel má naštěstí mnoho příznivců, kteří ho léta sledují. S řadou z nich se znám a setkávám i já. Ti všichni jsou nám včetně rodiny, oporou a zárukou, že rozum a přátelství mají ještě na světě své místo a sílu,“ dodala maminka dcery Natálky. ■