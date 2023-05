Manželka Justina Biebera konečně odhalila krutou pravdu ohledně založení rodiny. Dítě nemá kvůli nenávisti

Hailey Bieber má strach založit rodinu. Profimedia.cz

Justin Bieber (29) si svou současnou ženu Hailey vzal už v roce 2018. Ti dva se od sebe nehnuli, a tak se samozřejmě očekávalo, že by mladý pár mohl založit rodinu. A i když modelka v minulosti bojovala se zdravotními problémy, pravý důvod pro to, že ještě nevozí kočárek, je prý jiný. Hailey nečelí nenávisti jen kvůli tomu, že fanynkám „ukradla“ jejich idol, před několika měsíci se stala terčem kritiky hlavně kvůli svému šprýmu na adresu Justinovy bývalky Seleny Gomez (30), kdy si na sociální síti utahovala z jejího vzhledu.

„Ráda si dělám legraci z toho, jak se cítím, protože někdy je to jednodušší než přiznat, že to mám opravdu těžké. Ale pravdou je, že od začátku roku 2023 prožívám ty nejsmutnější a nejhorší chvíle svého dospělého života a má mysl a mé pocity jsou přinejmenším křehké,“ přiznala nedávno na Instagramu.

A teď i veřejně přiznala, že právě nenávist jí brání mít potomky. „Tak strašně chci děti, ale mám strach. Stačí to, jak lidé mluví o mém manželovi nebo přátelích. Nedokážu si představit, že bych se musela konfrontovat s lidmi, kteří budou pomlouvat mé dítě,“ svěřila magazínu The Sunday Times s tím, že kvůli myšlenkám na rodinu často pláče.

Důvodem tak evidentně není malá mozková příhoda, kterou Hailey prožila v březnu roku 2022, ani cysta na vaječníku, kterou přiznala ke konci loňského roku. Zatímco je však modelka v založení rodiny zdrženlivá, její manžel se v minulosti nechal slyšet, že by mu děti rozhodně nevadily. V Show The Ellen DeGeneres v roce 2020 řekl, že chce mít tolik dětí, které je ze sebe Hailey ochotna „vytlačit“ a že by rád měl doma malý kmen. Tak uvidíme, jestli se modelka s perfektním tělem nakonec nechá přesvědčit a děťátko manželovi dopřeje. ■