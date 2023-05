Arogantní a nesympatická vítězka Miss? Má osobitý charakter, hájila vnadnou Annu Benešovou šéfka soutěže krásy

Anna Benešová Herminapress

V komentářích lidé naráželi na to, že Benešová zvítězila na úkor půvabnějších dívek, působí arogantně a podle nich není moc zběhlá ani v angličtině, bez které nemá na světové soutěži žádnou šanci. „Vítězky výborné, jen mi tam nesedí Anna. Fakt by mě zajímalo, co v této slečně porota vidí, když jí dali šanci,“ zaznělo v diskusích. „Také to nechápu. Žádná zaujatost, sleduji to roky a myslela jsem si, že naše Miss je fér, ale tohle je pro mě absolutní zklamání. Zajímal by mě důvod. Holky tam dřely úplně jinak. Nechápu, jedno obrovské zklamání,“ hemžilo se to na Instagramu Miss negativními komentáři.

Prezidentka Miss Czech Republic Taťána Makarenko (33) Benešovou hájila. „Každá z dívek je osobnost a Anna má svoji osobnost, která je někomu sympatická, a u někoho má naopak menší sympatie. To neznamená, že nemá své místo mezi vítězkami,“ objasnila Super.cz Makarenko.

A že by měla Benešová špatnou angličtinu, odmítá. „S dívkami jsme měli více challenges a také náhodné rozpravy v anglickém jazyce. Anna má angličtinu na komunikativní úrovni a rozhodně dobrou a dostačující na světovou soutěž. Ve srovnání s dívkami, které se bohužel nemohly umístit, byla v lepší polovině anglické úrovně mluvení,“ řekla Makarenko s tím, že by na světovou soutěž rozhodně neposlala někoho bez znalosti anglického jazyka.

Porota prý u finalistek sleduje víc věcí dohromady. „Anna potenciál má, krásu také. Charakter má osobitý a členové poroty se rozhodli, že má co nabídnout, čas vždy ukáže, jaké vítězky se chytnou jako modelky nebo známé osobnosti,“ dodala.

A co říká Makarenko na kritiku, která se na Annu Benešovou strhla v komentářích? „Anna má jak pozitivní ohlasy, tak některé negativní, ale to přece nutně neznamená, že není dobrý člověk,“ uzavřela Makarenko. Nad věcí ostatně zůstává i Anna Benešová. „Každý komentář, jak pozitivní, tak negativní, mě posouvá dál, chci dokázat všem, že jsem si umístění zasloužila, jak lidem zvenčí, tak celé organizaci Miss Czech Republic,“ reagovala na hejty pro Super.cz Benešová. ■