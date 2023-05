Nová Miss Sophia Maria Osako přiznala drsnou šikanu v dětství. Byla jsem prý ošklivá, říká

Miss Grand International Sophia Maria Osako si prošla šikanou. Super.cz

Nová vítězka titulu Miss Grand International Sophia Maria Osako (18) přiznala, že byla v dětství šikanována. A to překvapivě kvůli svému vzhledu. Nyní se pyšní korunkou druhé nejkrásnější dívky Česka, do krásy prý ale musela dozrát.

"Procházela jsem od dětství šikanou. Od první třídy až do maturity. Díky ní jsem našla možnost si najít pozitivní věci na každé situaci. Jen koukám na ty hezké věci, žádné negativní do mého života nepatří," řekla Super.cz vždy dobře naladěná Sophia.

Prozradila také důvod šikany. "I když jsem teď Miss, bylo to kvůli tomu, že jsem byla ošklivá," překvapuje. Co by nyní s korunkou královny krásy spolužákům vzkázala? "Doufám, že vám je dobře, protože mně je skvěle. Nic víc. Já se nesnížím na úroveň, na jaké byli oni," dodala Sophia.

Maminka Sophie Osako je česká návrhářka Zuzana Osako, tatínek je Japonec. Exotický vzhled byl jejím velkým v plusem v boji o korunku Miss Grand International, kterou jí nasadila na finále světová vítězka této soutěže Isabella Menin.

"Od začátku jsem věřila jen v Miss Grand International. Sledovala jsem cestu Mariany Bečkové, sledovala jsem thajské fanoušky, jediné, co jsem si přála, byl titul Miss Grand. Mám obrovskou radost, jsem hrozně šťastná," říká Sophia, která byla nejmladší finalistkou soutěže krásy.

"I když mi je osmnáct, mentálně se cítím starší. Hodně lidí mi to říká. Bydlela jsem od šestnácti let sama, dělala jsem modeling v Japonsku, sama jsem bydlela, platila nájem. Hodně jsem dospěla," uzavřela Sophia Osako. ■