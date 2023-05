Konečně odtajnil soukromí. Herec Matěj Hádek promluvil o svém synkovi

Herec Matěj Hádek se rozpovídal o synovi. Super.cz

„Někdo to stále zpochybňuje, ale dojdu tak 15 kilometrů s kočárkem. Teď už tolik ne, víc se o to dělíme se ženou, ale v těch začátcích jo. Za hodinu ujdete 5 kilometrů a těch patnáct kilometrů je tam hned,“ svěřil se Matěj Super.cz.

Herec zároveň přiznal, že není nic úžasnějšího než mít vlastní dítě. „Je to skvělý to pozorovat, dostalo mě to stejně tak, jako to dostane kohokoliv jiného. Ta nezkaženost, nekontaminovanost tou společností, když víte, že je to vaše, že je tam část vašich genů, je to velmi dojemné.“ Ovšem na otázku, zdali by si přál, aby ze synka Alfonse byl jednou herec, odpověděl, že ne.

Matěje nyní mohou diváci vidět v seriálu Pod hladinou na Prima+, kde hraje policejního potápěče. „To potápění bylo zábavné, také díky našim instruktorům, takže to bylo hodně zajímavé,“ dodal v našem rozhovoru Matěj Hádek. ■