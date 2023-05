Jan Bendig otevřeně o soukromí: Kvůli jeho homosexuální orientaci maminka plakala, otec s ním nemluvil

Zpěvák Jan Bendig popsal, jak probíhal jeho coming out. FTV Prima

Jan Bendig (29) s přítelem Lukášem Rejmonem žije už deset let. Zpěvák svou homosexualitu neskrývá, ale byly doby, kdy samozřejmě i on musel projít coming outem. Velmi těžké to bylo v jeho rodině. Přiznat se v romské rodině k jiné orientaci může být leckdy velký oříšek.