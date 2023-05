Hanku Mašlíkovou skolila nemoc: Jako by mě někdo probodával nožem, nebyla jsem schopná postarat se o syna

Hanka Mašlíková přiznala, že ji nikdy žádná nemoc takhle neskolila. Michaela Feuereislová

„Hlásím zmrtvýchvstání po téměř sedmi dnech vysokých horeček, které byly až ke čtyřiceti, neustálých zimnic a strašných bolestí zad, opravdu strašných, jako kdyby mě někdo probodával nožem,“ svěřila se Hanka na sociálních sítích s tím, že si původně myslela, že jde o virózu.

„Bylo mi to divné, i když jsem měla nějakou virózu, tak se u mě nestane, že proležím den v posteli. Sice jedu na nějaký úsporný režim, ale jsem schopná něco doma poklidit. Teď jsem nebyla kvůli bolestem a vysokým horečkám schopná ničeho. Viróza se z toho nakonec nevyklubala. Doktorka mi řekla, že si podle příznaků myslí, že to bude zánět ledvin,“ vysvětlila moderátorka, kterou lékařka poslala na vyšetření.

„Šla jsem na vyšetření a zjistili mi strašně vysoký zánět v těle. Měla jsem vysoké CRP, tak mi nasadili antibiotika s tím, že mám silný zánět ledvin. Antibiotika hned nezabrala a v noci jsem měla opět teploty přes čtyřicet a zimnice,“ řekla Hanka s tím, že antibiotika nezabrala osmačtyřicet hodin a chybělo jen málo, aby moderátorku hospitalizovali. O syna Andreáska se pak museli postarat Hančini rodiče, protože její manžel André Reinders byl jako na potvoru zrovna pracovně v Polsku.

„Doktorka byla rozhodnutá, že mě pošle do nemocnice, ale moje kontrolky v těle asi zafungovaly a tělo dalo těm antibiotikům šanci. Doufám, že už to bude fajn. Zánět ledvin je moje premiéra a musím říct, že mě nikdy takhle nic nesejmulo. Nikdy mi nebylo takhle hrozně. Nebyla jsem se schopná postarat o malého. Tak jsem tady celý víkend v teplotách byla sama. Ale jak se říká, co tě nezabije, to tě posílí. Jede se dál, doufám, že bude CRP klesat,“ dodala Hanka Mašlíková. ■