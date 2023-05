Superchat: Hvězdu Survivoru Josefa Kůrku opustili rodiče, když byl dítě. Mámu jsem neviděl patnáct let, nemá zájem, říká

Josef Kůrka promluvil v pořadu Superchat nejen o své rodině. Super.cz Superchat

Muž roku 2016 a finalista Survivoru Josef Kůrka má za sebou nejen těžké chvíle v nejtěžší reality show světa, krušné časy zažíval už od dětství. Jeho rodiče se ho vzdali a vychovávali ho babička s dědečkem. O to těžší pro Pepu bylo se poprat se smrtí dědečka, o které se dozvěděl během svého působení v Survivoru.

Josef Kůrka byl hostem moderátorky Gabriely Wolfové (43) v talk show Superchat. "Máma mě měla v šestnácti letech. S tátou se rozešli, začaly soudy a oni se nemohli dohodnout, ke komu půjdu. Nikdo mě nechtěl. Nebyl o mě zájem," krčí smutně rameny Kůrka, kterého si vzali nakonec prarodiče.

S rodiči si už nikdy vztah nevytvořil. S tátou jsou v občasném kontaktu, s mámou se neviděl patnáct let.

"S tátou nemám špatný vztah, ale vídat se nemusíme. Nemáme si co říct. Před tím, než jsem odletěl na Survivor, mi zavolal, protože se dočetl, že čekám dítě, Teď mi taky volal, že bychom se mohli vidět. Že bychom se nějak moc navštěvovali, to ne. Vidíme se maximálně jednou za rok. Myslím, že ani na Vánoce jsme si teď nenapsali, nepřejeme si k narozeninám," popisuje rodinnou situaci Muž roku 2016.

Ještě horší vztahy jsou s mámou. "Mámu jsem neviděl patnáct let. Máma nemá zájem. Absolutně. Nevím, co s ní je. Ani babička o ní nic neví. Není v kontaktu s rodinou. Neozvala se, ani když umřel děda. Jednou mi napsala před patnácti lety, že až bude ve Slaném, dáme oběd. Tak na ten oběd čekám už patnáct let," říká smutně Kůrka.

Přestože se ho rodiče vzdali, když byl dítě, dokázal by jim odpustit. "Už jsem jí házel jednou rukavici, necítím zášť, ale nezvedla ji. Asi nemá zájem. Já jsem v pohodě. Já si klidně poslechnu, proč mě patnáct let ignoruje. Naučil jsem se odpouštět. Proč bychom měli být rozhádaní, pořád je to moje máma," dodal Josef Kůrka.

Co dalšího Pepa prozradil? Jak vzpomíná na Survivor, na práci vězeňského dozorce a také o tom, jak se připravuje na roli otce? To vše se dozvíte v talk show Superchat, kterou můžete poslouchat i na všech podcastových platformách. ■