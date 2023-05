Sako na nahé tělo i krajková podprsenka: Denisa Nesvačilová se odhalila pro Playboy

Denisa Nesvačilová pózovala pro Playboy. Super.cz

"Všechno to proběhlo velice rychle a musím říct, že když mě oslovili, myslela jsem si, že si ze mě někdo dělá dobrý den. Když jsme se pak sešli, nemohla jsem říct ne, protože ta nabídka byla krásná," svěřila Super.cz Denisa, která na focení s fotografkou Veronikou Marx odletěla 2. května do Londýna soukromým tryskáčem pro šest osob.

"Připadala jsem si jako hollywoodská hvězda, Londýn mám nejradši na světě a bylo to neuvěřitelné," přiznala.

A jak samotné focení snímků, jejichž ochutnávku a backstage můžete vidět v našem videu a ve fotogalerii, probíhalo? "Vzhledem k tomu, že jsem herečka, rovnou jsme si stanovili nějaké meze, které byly dodržené. Fotilo se mi krásně, s výsledkem jsem spokojená a byla to i zábava. Fotit pro Playboy nebyl můj sen, ale nakonec jsem ráda, že jsem to udělala," vyprávěla Denisa.

"Myslím si, že větší odhalování už ženě mého věku nepřísluší, nejsem ani ze své podstaty odhalovací typ. A myslím si, i když to tedy jistě nevím, že pro muže je zajímavější, když si mohou představovat, jen jim polechtáte fantazii, než když dostanou všechno zadarmo, to je pak strašně laciné a je toho moc. My šli cestou elegance a tajemství. Už jsem toho ukázala dost a teď už si to budu nechávat na soukromí," míní. ■