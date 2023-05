Bára Basiková konečně shodila paruku a ukázala se v novém účesu. U vytržení jsou Absolonová i Havlová

Bára Basiková ještě ve starém účesu Michaela Feuereislová

Zpěvačka před časem prozradila, že loňské léto pro ni nebylo jednoduché a musela opustit muzikál Okno mé lásky. "O prázdninách mě zastihly velké zdravotní problémy, tak jsem musela z muzikálu po vzájemné dohodě vystoupit a byla jsem prostě marod. Mrzí mě to, protože jsem byla na premiéře a bylo to fantastické. O to jsem přišla, ale život jde dál," svěřila se Super.cz. „Definitivně za mnou to není, ale je to v procesu léčby. Věřím, že na dobré cestě," řekla Super.cz v prosinci.

A nyní se zdá, že už je zpěvačce zase lépe. Soudě alespoň podle toho, že mohla odhodit paruku a ve známém salonu si nechat vytvořit zcela nový účes. „Na léto. Na krátko. Na bílo,“ uvedla ke své fotce zpěvačka, která se svým novým vzhledem zabodovala na celé čáře.

„Báro, jsi jako holčička,“ napsala zpěvačce Dagmar Havlová a připojila ikony tří srdíček. Tři rudá srdíčka poslala i Monika Absolonová a Mahulena Bočanová vzkázala, že účes je super. I instagramoví fanoušci zpěvačky se shodli na tom, že účes je prostě top a že v blond barvě Bára opět omládla. Snad tedy změna účesu značí i to, že je Bára Basiková v pořádku a léto už si bude moci užít naplno. ■