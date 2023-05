Shakira nebo Janet Jackson? Tom Cruise se překvapivě objevil v šatně své stále půvabné vrstevnice

Zájem má mít Tom o Shakiru, ale koncert Janet si nenechal ujít... Profimedia.cz

Herec ze snímku Top Gun: Maverick zavítal na koncert slavné sestry krále popu do PNC Music Pavilion ve městě Charlotte v Severní Karolíně. Janet aktuálně absolvuje turné Together Again po Severní Americe, které je jubilejní desáté v její kariéře a potrvá až do 21. června.

Dvojice se po skončení koncertu setkala v zákulisí, kde vznikl i společný snímek, jejž následně Jackson sdílela i na Instagramu. „T, bylo moc fajn tě vidět a milé spolu strávit nějaký čas. #TogetherAgainTour,“ připsala Janet ke snímku, kterým jistě udělala radost svým více než sedmi milionům sledujících.

Janet během svého turné ohromuje publikum senzační show, během níž zazní takové hity jako All For You, Scream, Rhythm Nation, What Have You Done for Me Lately, Miss You Much nebo Black Cat. ■