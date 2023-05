Agáta Hanychová kritizuje odvážné outfity hostů na Miss: Rýpla si i do vyzývavé Krainové

Fanoušci se Agáty zeptali také na outfit Simony Krainové. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Herminapress

Avšak nejen dle komentářů pod příspěvky a články, ale také podle názoru Agáty Hanychové (38) byly některé modely už přes čáru.

„Některé slečny mi přišly jako panoptikum, potřebovaly se asi ukázat. Myslím si, že na Miss by se neměla strhávat pozornost na sebe. Ten večer je těch holek a organizátorů a je to o něčem jiném, než tam předvést bůh ví co. Když se jdete podívat na fotbalový zápas, tak se jim tam také nevrhnete při utkání na hřiště. Vůbec nebudu nikoho hanit, nemám na to náladu,“ řekla Agáta Hanychová během svého živého vysílání, kde se jí jeden z fanoušků zeptal také konkrétně na topmodelku Simonu Krainovou (50), která neoblékla šaty, ale vyzývavý overal.

„Jak jsem řekla na začátku svůj názor. Nikde dlouho nebyly, tak se přišli ukázat. Ale když jim to dělá dobře, tak proti tomu nic nemám. Ale myslím si, že Miss má být o oslavách krásy soutěžících, a ne tam předvádět své tělo. Mělo by se to respektovat,“ svěřila se maminka tří dětí, která dorazila na galavečer v elegantních šatech od Sandry Markové.

Sama Simona Krainová byla se svou volbou outfitu víc než spokojená.

"Je to dost creative. Je to overal od Jakuba Ponera. Vymýšleli jsme to spolu. Odvážili jsme se jít do něčeho crazy. Dress code to povoluje. Mám ráda róby, ale mám jich dost, jsem přesycena. Čekám kritiku, že se Krainová po padesátce zbláznila. A vlastně se na to těším. V plavkách chodit už nebudu. Jsem ráda, že tuto disciplínu mají missky. Dnes bylo teplo, chtěla jsem se trošku svléknout," vysvětlila Simona pro Super.cz s úsměvem. ■