A pak že to nejde! Z bezdomovkyně se stala nádherná glamour influencerka s obřími výdělky

Shantania Beckford Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Při pohledu na ‚vymazlené‘ profily na sociálních sítích Shantanie Beckford by vás asi ani ve snu nenapadlo, že ještě před několika lety neměla střechu nad hlavou. Dnes nemá problém vydělat si i 10 tisíc liber měsíčně (270 tisíc korun) jako beauty influencerka. Zažila ovšem i krušné období, kdy přespávala různě po kamarádkách, příbuzných a u kolegů a její nejčastější útočiště byla provizorní matrace na zemi.

Dnes třicetiletá Shantania se v devíti letech přestěhovala z rodné Jamajky do Birminghamu, kde po ukončení školní docházky pomáhala mamince platit účty tím, že po pracovala jako uklízečka v místním fast foodu. Když se její maminka vrátila na Jamajku, Shantania zůstala bez domova a další rok strávila pendlováním mezi svými příbuznými a přáteli se žádostí, zda u nich nemůže složit hlavu. Po celou dobu ale pracovala 45 hodin týdně a zároveň studovala vysokou školu.

„Po škole jsem jezdívala autobusem z Dudley a pak pracovala do jedné do rána. Vydělala jsem si 400 liber měsíčně (10800 korun). Někdy jsem ve svých provizorních bydlištích neměla elektřinu, tak jsem zůstávala na škole, dokud nezavřeli a pak jsem se sprchovala ve studené vodě. Po celou tu dobu jsem se ale věnovala make-upu. Byl to způsob, jak před tím vším uniknout,“ vyprávěla žena s tím, že si díky tomuto koníčku i něco přivydělala, díky čemuž se nakonec mohla přestěhovat na ubytovnu, kde svou oblíbenou činnost provozovala na spolubydlících, ale zároveň stále pracovala na svých směnách.

Nakonec v roce 2014 dostala obecní byt, kde začala natáčet make-up tutorialy a nejrůznější videa. Její popularita stoupala a dnes se Shantania pyšní 211 tisíci sledujícími na Instagramu a vydělá si víc, než o čem kdy snila. ■