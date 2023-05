Tohle je nejkrásnější brunetka z Miss: Její dokonalé tělo budou obdivovat v Japonsku

Dominika Němečková se stala Miss International Czech Republic. Super.cz

Pak už se bude Dominika pomalu chystat na světovou soutěž do Japonska, kde zatím žádná Češka neuspěla, takže je to docela oříšek. "Jsem si plně vědoma toho, že je to velká výzva, ale čeká mě ještě nějaká doba příprav, udělám, co bude v mých silách, a doufám, že poletím co nejlépe připravená. Zkusím se naučit i pár slov japonsky," řekla Super.cz.

Toho, že ji potká missí nemoc, se nebojí, i když teď bude přítele častěji opouštět. "Fandí mi a myslím, že už byl dost velký trénink během půl roku, kdy jsme měli neustále soustředění s Miss a hodně času jsem trávila i v Praze. Zase tak velká změna to nebude. Když jsme to zvládli doteď, zvládneme to i dál," míní Dominika. ■