Krásná Miss jde za svým snem i na úkor lásky: Mariana Bečková chce dobýt Hollywood, její přítel se stěhuje na Bali

Mariana Bečková Super.cz

Mariana moderovala v angličtině klání o Miss Czech Republic Grand, které předcházelo hlavnímu finálovému večeru Miss Czech Republic. Spolu s Isabellou Menin, vítězkou Miss Grand International, korunovala svoji následovnici Sophii Marii Osako, která bude Českou republiku reprezentovat letos. "Bylo to poprvé, moc jsem si to užila a uvažuji, že bych si to ráda zopakovala," řekla Super.cz Mariana.

Kráska strávila několik měsíců na začátku roku v Los Angeles, kde sice utratila všechny své úspory, ale prý to stálo za to.

"Seznámila jsem se s hereckými agenty i producenty, dostala jsem spoustu nabídek, a nejen na role "holek z Východu". Čeká se jen na moje pracovní povolení. Koncem roku bych se tam měla vrátit," pochlubila se a v našem videu popsala, jak některá setkání probíhala, a přidala i vtipnou historku, jak zvládá práci s přízvukem.

Za svým snem si jde i na úkor svého soukromí, protože s partnerem mají rozdílný náhled na budoucnost. "Axel se chce stěhovat na Bali a já chci zůstávat v Los Angeles. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Bali sice miluju, ale v mojí kariéře mě tam nic nečeká. Zatím se máme skvěle, v létě děláme spoustu jógových pobytů a uvidíme, jak to bude dál," krčila rameny. ■