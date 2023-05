Příští měsíc oslaví už 45. narozeniny: Gabriela Partyšová promluvila o botoxu a zkrášlovacích zákrocích

Gabriela Partyšová Super.cz

„Věk řeším, chtěla jsem říct, že to mám na háku, ale není to tak. Řeším to, dřív jsem byla v televizi jedna z nejmladších, teď jsem jedna z nejstarších a všichni chodí pro radu,“ svěřila se Super.cz se smíchem moderátorka. „Opravdu vidím nedostatky, říkám si sakra, ten krk prozrazuje můj věk, co s tím dělat. Ale nechci být ta, která bude mít všechny výplně a botoxy a vypadat jako jedna z mnoha. Nedávno mi bylo řečeno, že bych si mohla rty, na kterých je vidět věk, malinko upravit,“ prozradila Gabriela, která chce stárnout s grácií a se zákroky to rozhodně nepřehání.

I kvůli práci před kamerou potřebuje mimiku, a tak nepatří k dámám, které by trávily čas na plastické chirurgii. „To zrání je těžké a je to pořád kompromis,“ svěřila se Gabriela a přiznala, které zákroky podstupuje ona. „Mám na mračivku botox a trochu v čele. Zkoušela jsem i vějířky kolem očí, ale ty mám celkem přirozené, jinak moc neexperimentuji a držím se v tom zpátky,“ řekla nám Gabriela, kterou jsme potkali na golfovém hřišti nedaleko Prahy během jejího fashion focení.

„Fotíme pro jeden prestižní časopis a jsem velmi ráda, že jsem byla oslovena, a miluji tyto dny, kdy mohu být za modelku a pracuje na mně skvělý tým lidí, ať už to jsou stylisti, nebo vizážisti,“ svěřila se Gabriela Partyšová, která byla na luxusní focení ověšena dokonce šperky v hodnotě 7 milionů korun. ■