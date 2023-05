Nejextravagantnější modely v Miss nenosí ženy: Kreativní ředitel dostal zákaz na svatbu od snoubence své šéfky

Sam Dolce patří k nejextravagantněji oblečeným mužům v českém šoubyznysu. Super.cz

"Každý rok máme s Taťánou víc a víc práce a můžeme si za to jenom my sami, protože pořád překonáváme sami sebe. Ve finále to zvládneme a jsem na sebe hrdý," mínil po vyhlášení 14. ročníku soutěže, kdy měl na starost přehlídky dívek, které oblékl do kolekce Dolce Derza, kterou spolunavrhl.

Ve svém vlastním oblékání dává přednost extravaganci, bývá oblečený odvážněji než dámy, které obléká. "Navrhuji i sám pro sebe, ale dnes jsem chtěl být trochu minimalistický," vysvětloval Sam, jehož outfit s průsvitnými krajkovými rukávy ovšem stejně mnoho lidí komentovalo. Toho, jak se oblékne na svatbu Táni, se obává i její snoubenec Martin Pánek.

"Slíbil jsem, že si vezmu něco normálního, takže se pokusím vypadat trochu jako normální svědek. Ale i svědek může být cool. Je fakt, že Martin je takový spíš klasik, ale navzájem se respektujeme. Takže na svatbě budu sám sebou, ale v rámci dekóra," ujistil Sam. ■