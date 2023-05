Hejty na koncert Kapitána Dema v O2 areně: Otřesný zážitek, neúcta k fanouškům, ani Leoš to nezachránil

Jiří Burian alias Kapitán Demo rozohnil své fanoušky. Odcházeli i během koncertu. Herminapress

Sobotní koncert Jiřího Buriana alias Kapitána Dema v pražské O2 areně vyvolal u fanoušků pořádný rozruch. Ač hudebník lákal na pořádnou podívanou, nakonec se dle diváků, kteří výkon komentovali na sociální síti, jednalo o pořádný propadák, a to od samotného začátku akce, kdy museli fanoušci na umělce dlouho čekat.

„To čekání čtyřicet minut byla velká neúcta ke všem platícím lidem. Ani omluva nebo důvod čekání. A pak všechny dorazil nějaký rybář. Takže palec dolů. Za ty vydělaný peníze si kupte příště hodiny, nebo si zaplaťte otroka, ať vám nastaví upozornění, v kolik máte nastoupit,“ napsal jeden z diváků, se kterým mnoho jiných souhlasí.

„Totální dno! Nejhorší koncert, co jsem kdy zažila. Víc to ani rozepisovat nebudu. Díky bohu za Bendiga na konci,“ napsala jedna z rozhořčených fanynek. Dle dalších to ovšem ani hvězdní hosté, jako byl Leoš Mareš (47) nebo Jan Bendig (29) nezachránili. Někteří fanoušci dokonce odcházeli i během show.

"Popravdě, žádná velká show se nekonala, nezachránil to ani Leoš, spíš jsme překvapeni, k čemu se asi nechal přemluvit. Já osobně jsem se mimo jiné těšil i na vyprodanou O2, ale ani to se nepodařilo, byť na portále předprodeje se to tvářilo, že je neprodaných cca 500 vstupenek, mělo být téměř plno. Realita byla jiná. Jak mám texty Dema rád, lidsky se mi na tomto koncertě svou prezentací a tím vším okolo hodně vzdálil,“ uvedl další s tím, že si toho umělec naložil víc, než zvládne utáhnout.

"Zoufalost, hodinu čekáš, v devět začne přednáška nějakého rybáře. Pak pustíte záznam dvou videí a pak přijdete jakoby nic, dáte tři písničky a pak Mareš jako hipík a boxer, který boxuje s kytkou? A hlavně nám před místa postavíte balkon s VIP a my tu zoufalost ani nevidíme," napsala jedna z fanynek, která se na koncert těšila, ale nakonec přišlo zklamání.

„Nejhorší, co jsem kdy viděla, byl to otřesný zážitek,“ vzkázal další z fanoušků na sociální síti Jiřího Buriana.

U stejného příspěvku se objevilo i pár pozitivních komentářů. Podle jednoho z nich si Demo rád dělá z lidí legraci a všichni by s tím měli počítat, další show komentoval jako "nejlepší párty ever". Kritika ale převažovala.