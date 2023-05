Arogantní, nesympatická, absolutní zklamání. Diváci se drsně pustili do jedné z vítězek Miss. Jak reagovala?

Anna Benešová uspěla na soutěži Miss Czech Republic. Herminapress

Misska s vnadami číslo pět, která se v anketě líbila i čtenářům Super.cz, prý zvítězila na úkor půvabnějších dívek, navíc prý nemá angličtinu na úrovni a působí arogantně. A moc jí nepřidalo ani její finálové vystoupení, kde se ztrapnila při otázce od Miss Grand 2022 Isabelly Menin, která se jí zeptala, jaký moment v historii podle ní ovlivnila žena.

„Jednou z nejvýznamnějších žen v naší historii je určitě Marie Terezie, protože jako jediná žena na českém trůnu založila...“ rozpovídala se nejprve Benešová, která se záhy zasekla a začala se smát. Nervozita během přímého přenosu samozřejmě hrála roli, a tak hrozilo velké faux pas.

Benešová si naštěstí brzy rychle vzpomněla, čím se panovnice proslavila. „Stojí za tím, že máme povinnou školní docházku. Myslím si, že edukace je nejen důležitá, ale také nepostradatelná,“ dodala misska, která ale ani tak nemohla zadržet smích. I to se stalo terčem kritiky.

„Veliký zklamání, slečna vůbec neuměla vystupovat, byla arogantní, nesympatická a její pohledy při rozhovoru byly strašný, tohle je veliký bod dolů,“ zněl jeden z mnoha komentářů na sociálních sítích Miss Czech Republic, řada komentářů navíc byla záhy smazána.

Některé diváky nepřesvědčila ani na mole. „Vůbec tomu nerozumím. Catwalk, projev, přehled, a hlavně angličtina vůbec nenasvědčovaly jakékoli světové soutěži,“ divil se další divák. Další soutěž i finalistky chválili, ale umístění Benešové nechápali.

„Vítězky výborné, jen mi tam nesedí Anna. Fakt by mě zajímalo, co v této slečně porota vidí, když jí dali šanci,“ zaznělo v diskusích. „Také to nechápu. Žádná zaujatost, sleduji to roky a myslela jsem si, že naše Miss je fér, ale tohle je pro mě absolutní zklamání. Zajímal by mě důvod. Holky tam dřely úplně jinak. Nechápu, jedno obrovské zklamání,“ napsal jeden z rozčarovaných fanoušků Miss.

Samotná Benešová prý byla svým umístěním překvapena, ale to většinou říká každá misska. Hned po finále přiznala, že nervozita u ní samozřejmě hraje roli, aroganci ale odmítá s tím, že možná působí jinak, než jaká je opravdu ve skutečnosti.

„Neřekla bych, že je mi arogance vlastní, vím, že tak na první pohled působím, ale myslím si, že po dnešku mohli všichni vidět, že se také umím usmát a že se směju ráda, takže doufám, že se budu už nadále jenom smát,“ řekla Super.cz Benešová, jež tak zřejmě narážela na svůj smích u povídání o Marii Terezii, kde se ale naopak smát vůbec nemusela.

„Nervozita byla, řekla bych, že to bylo asi z toho zahajování, než jsme sem nastoupily, než jsme zjistily, jaké to bude, postupem času, co jsme byly na tom pódiu, už to šlo pryč a už jsme si to jenom užívaly,“ dodala Benešová.

Na všechny negativní ohlasy pak má jasnou odpověď. „Každý komentář, jak pozitivní, tak negativní, mě posouvá dál, chci dokázat všem, že jsem si umístění zasloužila, jak lidem zvenčí, tak celé organizaci Miss Czech Republic,“ reagovala na hejty pro Super.cz Benešová. Za pozornost médií naopak ráda. „I když je to negativní PR, každé PR je stále PR,“ zůstává nad věcí.

A které další krásky se zúčastní světových soutěží? Titul Miss Czech Republic si odnesla Justýna Zedníková, jež pojede na Miss World. Českou Miss Grand International se stala Sophia Maria Osako, Českou Miss Supranational pak Marie Jedličková a Českou Miss International Dominika Němečková. ■