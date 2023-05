Dcera Nadi Urbánkové Fabiánová je šťastná po boku partnera: Radost jí dělají nevlastní děti a promluvila i o svatbě

Jana Fabiánová Herminapress

„Mám úžasného a zcela netoxického partnera, což je v tomhle světě obrovská výhra. Na druhou stranu jemu v listopadu zemřela babička, do toho maminka začala být nemocná a zemřela, takže jsme teď neměli lehké období, ale je pravda, že ve dvou se to lépe zvládá,“ svěřila se Super.cz zpěvačka, kterou jsme potkali na křtu nového dvojalba saxofonisty Felixe Slováčka.

„Máme s Felixem obrovskou lásku k jazzu a swingu a na téhle desce je jedna písnička, kterou nazpívala moje maminka a vůbec jsem nevěděla, že vůbec existuje,“ prozradila nám zpěvačka, která nějakou dobu žila v Americe, kde také tvořila. Do Česka se pak vrátila mimo jiné i za maminkou, nás zajímalo, zda nyní neplánuje opět přesídlit do USA. „Mám tady partnera, máme tady jeho děti ve střídavé péči a nechci zmizet, mně by se hrozně stýskalo. Jsem maceška, moc si to užívám. Jsou puberťáci a je to fajn,“ svěřila se nám Jana Fabiánová, která by se nebránila ani tomu, posunout vztah dál, a promluvila o svatbě.

„To je na něm. I když teď je doba, že bych i já mohla pokleknout, chci být až tolik emancipovaná. Tak uvidíme,“ řekla nám Jana Fabiánová, která má nyní spoustu práce se svými projekty a na příští rok chystá velký vzpomínkový koncert na Naďu Urbánkovou. „Chystám velký galakoncert na 11. dubna příštího roku v Lucerně, kde bude spousta krásných hostů, a tam se maminčiny písničky napříč mnoha žánry připomenou,“ dodala zpěvačka. ■