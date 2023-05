Bára Nesvadbová je pyšná na svoji dceru Bibi: Přijali ji na dvě zahraniční školy, Dublin dostal přednost před Římem

Bára Nesvadbová Super.cz

Zároveň si ale umí užít i volný čas, který tráví hodně cestováním se svojí dcerou Bibianou. "Stále se mnou ráda cestuje, což mě těší. Když jsme na cestách, víc si spolu povídáme. Snažíme se o co největší možnou míru poznání," svěřila Bára, která spolu s dcerou například stihla během jednoho dne vidět sedm výstav ve Vídni. S dcerou, jejím přítelem Jakubem a jeho maminkou vyrazili i do Jordánska a Bára si pochvalovala, jak si všichni sedli.

Zatím má Bibiana dost času, momentálně je totiž v mezifázi studia, kdy dokončila střední školu a na vysokou se teprve chystá. "Učí děti angličtinu na jedné škole a v září nastupuje v Dublinu na Trinity College, kde bude studovat klasickou literaturu, filozofii a divadlo. Bude se mi samozřejmě stýskat a budu nesmírně často jezdit do Dublinu. Trochu mě to mrzí, protože se dostala i na scenáristiku do Říma, kde je hezčí počasí a bavilo by mě to tam víc," smála se Bára.

Jak naznačila, úplně sama ale doma nezůstane. V závěru rozhovoru se totiž pořádně červenala, když jsme se jí zeptali, zda se v jejím životě náhodou neobjevila nová láska. ■