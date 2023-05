Jenovéfa Boková se rozněžnila nad dcerou. Dojemné vyznání pro všechny maminky bez rozdílu

Jenovéfa Boková Foto: archiv J. Bokové

„Nikdy člověku nedojde, jaké to je, dokud to sám nezažije. A u mateřství to platí dvojnásob. Tušila jsem, že to bude náročné, a proto jsem si chtěla nejdřív dosyta užít svůj bezstarostný mladistvý život a myslím, že jsem si to splnila, i když, asi bych si uměla představit takhle žít ještě hezkých pár let, ale jak bych asi dopadla že?“ rozjímala na sociální síti Jenovéfa.

„Mateřství vám otevře nové obzory. Člověk si pak té své maminky váží o to víc, že to s námi všechno zvládla, a přitom neztratila samu sebe. Obdivuju svoji sestřičku a kamarádky, které měly tak brzy děti, ten mladistvý divoký život neměly a nikdy si na to moc nestěžovaly. Ano, být matkami si často vybíráme, ale někdy se jimi stáváme neplánovaně. Tak i tak mají obě varianty právo si někdy postěžovat, stejně jako si stěžujeme na kocovinu. Obojí jsme totiž chtěli, ale obojí to někdy bolí. Nemyslím, že by někdo toužil mít kocovinu, ale je to důsledek toho, co jsme chtěli,“ míní.

Herečka pak všem maminkám bez rozdílu poslala krásný vzkaz. „Tenhle svátek je ale i pro ty, co si maminkami být nepřejí, nemůžou, anebo už svoje maminky nebo dětičky nemají. Jestli ale tu svoji ještě máte, tak jí fakt poděkujte, máte totiž za co. Já té své děkuju za nekonečnou lásku, trpělivost, kamarádství, a že mě vždy vyslechne a nikdy neodsoudí. A svojí dcerušce děkuju, že díky ní jsem se také stala maminkou. Tak snad ti budu dobrou mámou,“ ukončila své dojemné vyznání sympatická herečka. ■