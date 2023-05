Prosím, už se obleč. Emily Ratajkowski zveřejnila úplně nahou těhotenskou fotku a od lidí to pořádně schytala

Emily Ratajkowski Profimedia.cz

Co je moc, to už je prý příliš. Modelka s dokonalým tělem zavzpomínala na dobu, kdy čekala svého syna Sylvestera Apolla Beara, kterého má s tehdejším manželem Sebastianem Bear-McClardem. Letos syn oslaví už třetí narozeniny.

Na Den matek Emily sdílela dvě fotografie, na nichž je úplně nahá. Na prvním snímku ve vaně je modelčino tělo vidět skutečně téměř do posledního detailu. „Tyhle fotky vznikly těsně předtím, než se moje identita a život navždy změnily. Být matkou znamená dělat tiše spoustu tvrdé práce, kterou nikdo nevidí. Jsem hrdá na všechny matky. Vaše láska a obětavost jsou těmi nejkrásnějšími věcmi na celém světě,“ napsala k fotkám modelka.

Emily ukázala, jak vypadalo její tělo v těhotenství.

Ani dojemná slova ale nepomohla tomu, aby se lidé do modelčiny nahoty neopřeli. „OK, ale proč nahota? Můžete vyjádřit svou vděčnost i jinak,“ píše jeden sledující. „Přemýšlím, co se stane, až to dítě vyroste a jiné dítě ve škole mu ukáže fotky jeho matky v rouše Evině,“ napsal jiný. „Bylo by to mnohem krásnější, kdybyste se oblékla,“ přidal se další hlas. „Nemyslel jsem si, že to kdy řeknu, ale už se konečně obleč,“ napsal další. Někteří se dokonce ptají, jestli se takové snímky už nedají označit jako pornografie a diví se, že modelce Instagram nezablokuje účet.

Emily Ratajkowski je ovšem zkrátka svá a nahota patří k jejímu životu. Nedá se tak očekávat, že bychom ji v budoucnu už nahou nevídali. A to určitě mnoho jejích dalších fanoušků ocení. ■