Kate Winslet a její dcera Mia (22): Při přebírání herecké ceny obě propukly v pláč

Kate Winslet a její dcera Mia Threapleton Profimedia.cz

Televizní cenu Britské akademie vyhrála Kate Winslet za roli v dramatu Channel 4 I Am Ruth, ve kterém má vztah na ostří nože se svou dcerou, již pohltí sociální sítě. Tu si střihla její skutečná dcera, herečka Mia Threapleton (22). Obě dvě se dostavily na galavečer předávání cen do londýnské Royal Festival Hall a po vyhlášení výsledků kategorie pro nejlepší herečku byly velmi dojaté.

Kate Winslet byla při přebírání ceny dojatá.

„Garantuji vám, že dnes v noci budu opravdu plakat,“ začala herečka svůj projev a slzy se jí kutálely po tváři. „Nevidím svůj napsaný ′BAFTA - kdyby náhodou′ projev. Nevidím, co je tam napsáno.“

V projevu později mimo jiné uvedla, že sociální média velmi ohrožují mladé lidi a že nikdo nemá mít strach říct si o pomoc. Také se ale obrátila ke své dceři a v dojemné chvilce jí řekla, že by jí dala půlku své ceny.

„Dělaly jsme to spolu, holčičko. Byly chvíle, kdy pro ni bylo skutečnou agonií ponořit se tak hluboko do velmi děsivého emocionálního území, a to mi skutečně vyrazilo dech,“ uvedla Kate a její dcera si mezitím v hledišti utírala slzy. Kate Winslet byla z ceny skutečně v šoku, protože si nemyslela, že zrovna tento projekt má šanci zaujmout. Seriál navíc zvítězil i v kategorii Nejlepší drama. ■