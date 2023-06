Lída Rašilovová herecké ambice podřídila rodinnému životu: Můj projekt jsou děti, říká žena seriálového Karla Svobody

Saša a Lída Rašilovovi promluvili o práci i rodině Super.cz

Teď neměl na rodinu tolik času, protože se připravoval na premiéru, ale dcerám Marušce a Emilce a manželce Lídě to chce Saša Rašilov (50) vynahradit. "Moje aktuální plány jsou, abych trávil víc času s rodinou," svěřil se představitel Karla Svobody ze seriálu Iveta. Jeho žena kvůli manželovi své herecké ambice upozadila a věnuje se zejména dětem. "Máme to na střídačku," upřesnila.

Jedno představení ovšem mají společné, a to pak musejí nastoupit babičky a chůva. "Jde o hru Už tě mám dost v divadle Metro, kterou režíroval Antonín Procházka. Je to taková naše společná pracovní radost. Chtěli jsme si spolu zahrát, abychom spolu vůbec byli legálně sami bez dětí. Sice jdeme do práce, ale zároveň je to pro nás zážitek," vysvětlili.

Už plánují i prázdniny, které budou pro starší Marušku posledními předškolními. "Budeme je trávit rodinně, i když Saša tam má nějaké hraní Shakespearovských slavností, ale už toho není tolik jako loni nebo předloni," svěřila se Lída. Ohledně destinace, kam zamíří, mají jasno. "Díky Lídě jsem objevil kouzlo oceánu na Fuerteventuře a jsem tak konzervativní, že když se mi někde líbí, mám pocit, že se mi tam bude líbit příště i přespříště," smál se Saša, který zkouší i surfovat.

Rašilova aktuálně můžeme vídat v roli Karla Svobody v seriálu Iveta Michala Samira a s režisérem plánuje i další spolupráci. "Půjde o minisérii na úplně jiné téma. Je to sci-fi komedie, měla by navazovat na pány Vorlíčka a Lipského," prozradil. ■