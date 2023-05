Chlap by neměl žehlit, luxovat ani mýt nádobí, je to dehonestující, asexuální a trapný, říká Tereza Brodská

Tereza Brodská s manželem Herbertem Slavíkem

„Chlap by podle mě neměl luxovat a mýt nádobí. Nejsem feministicky založená, jsem spíš japonská žena. Chlap je chlap. Vidět Herberta, jak žehlí… nevím. To je dehonestující, je to asexuální. Nebo když chlap luxuje, to je trapný. Opravdu,“ řekla Brodská v zábavní show 7 pádů Honzy Dědka.

Navíc přiznala, že čím je starší, tím je submisivnější. „Až ke stáru jsem pochopila, že je výborný být ve vztahu submisivní. To znamená, že na všechno přistoupíš. Na jakýkoliv návrh. Je to hrozně pohodlný,“ dodala se smíchem herečka během rozhovoru. ■