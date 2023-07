Ondřej Ruml se rozpovídal o dcerce. Přiznal, v čem ve výchově bude jiný než jeho rodiče

Zpěvák Ondřej Ruml se rozpovídal o své dcerce. Super.cz

Talentovaný hudebník Ondřej Ruml (41) je pyšným tatínkem dcery Rozárky. Díky kubánské mamince malá princezna umí odmalička česky i španělsky. V průběhu našeho rozhovoru se nám zpěvák přiznal, co ve výchově udělá jinak než před lety jeho rodiče.

„Když jsem byl malej a dělal jsem muziku, tak mě v tom rodiče hezky podporovali, ale zároveň, když pak došlo na lámání chleba, kam půjdu na školu, tak jsem říkal konzervatoř. Rodiče mi řekli, že to ne, že je to risk. Že mě to neuživí, že si mám udělat pořádnou školu a najít si pořádnou práci a muziku dělat jako koníček."

Takový názor u něj prý nehrozí. „Já jsem si řekl, že takovej nebudu. Když uvidím, že dcerce jde dobře zdobení dortu, tak ji nechám, ať je cukrářka, a když uvidím, že jí jde zpívat, tak jí řeknu, ať jde na konzervatoř,“ dodal pro Super.cz.

Ondřeje můžeme také aktuálně vidět v druhé sérii seriálu Iveta, kde se divákům představil jako Karel Gott. My jsme si s ním pro změnu povídali po vystoupení s Orchestrem Karla Vlacha, kde to s Václavem Noidem Bártou (42) a Terezou Maškovou (27) pořádně rozjeli. ■