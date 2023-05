Během natáčení Agrometalu se stal dvojnásobným tátou. Herec Lukáš Příkazký nyní dohání to, co doma prošvihl

Herec Lukáš Příkazký se rozpovídal o rodině. Super.cz

„V tom červnu, kdy se Malvínka narodila, jsme byli v plném zápřahu natáčení. Já jsem si vydobyl na produkci, abych mohl být nějaký čas po porodu doma. Nešlo to celé to šestinedělí, ale dělal jsem, co jsem mohl,“ zavzpomínal během rozhovoru pro Super.cz.

„Moje žena je skvělá a úžasná, že to zvládla, fakt zlatou medaili pro ni. Pak jsme se domluvili, že po natočení Agrometalu ještě natočím jednu věc a od října se snažím být doma a kompenzovat to, co jsem jakoby prošvihl.“

My jsme si s hercem povídali na slavnostním promítání seriálu Agrometal, krátce před uvedením prvního dílu v televizi. Jak by popsal svou roli? „Je mu 38 a ne vlastní vinou prošvihne výročí vlastní svatby. Jeho manželka je na něj hodně naštvaná a řekne mu, že se sebou musí něco udělat. Rozhodne se, že se přihlásí do soutěže kapel. Je to bláznivý nápad, když nemá kapelu a ani nemá hudební talent, a tak to vyřeší jiným způsobem,“ dodal Lukáš Příkazký. ■