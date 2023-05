Výstřih k pupíku, rozparek doslova až do pasu! Moc místa na těle bývalá královna krásy nezakryla

Výstřih k pupíku, rozparek do pasu! Moc místa bývalá královna krásy na těle nezakryla Super.cz

Bývalá královna krásy Nikola Uhlířová se na finále Miss Czech Republic objevila v pořádně odvážném modelu. Výstřih až k pupíku a rozparek do pasu. Moc prostoru pro fantazii mužům Nikola rozhodně nenechala.

"Vzala jsem to dnes trošku odvážněji. Byla jsem taková vždy, ale myslím, že to je ve vší ctnosti," řekla Super.cz Nikola, která si doma musela zkoušet chůzi, aby si byla jistá, že bez spodního prádla neukáže více, než by bylo zdrávo.

"Vyzkoušela jsem si chůzi, všichni můžou být v klidu. Nic nevykoukne," usmála se modelka, která vynesla šaty návrhářky Zuzany Lešák Černé. "Nedávno jsem pro ni předváděla v Plzni. Šaty se mi hrozně líbily. Včera jsem se vrátila z focení na Maledivách a v devět večer mi Zuzka šaty poslala," dodala Uhlířová. ■