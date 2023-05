Vnady jí div nevypadly: Andrea Pomeje začala uvažovat o zmenšení silikonového poprsí

Andree Pomeje málem vypadly vnady z obřího dekoltu. Super.cz

Ta přišla na galavečer pracovně jako DJka. "Proto tady jsme, protože dřív jsme na akce kolem Miss nechodili. Když mi Táňa Makarenko zavolala, že by chtěla abych zahrála v rámci přehlídky, splnila mi tím můj sen. Nachystala jsem si na to takový dark set," vysvětlila, proč se snoubencem Petrem Plačkem vůbec dorazili.

A jelikož byl u rozhovoru i její partner, dalším tématem bylo, kdy po zásnubách plánují svatbu. "Já vám řeknu, že jsem ji vlastně ani nechtěl žádat o ruku, ale jak se mě média pořád ptala, tak jsem to musel udělat. Ale to jsem nečekal, že se pak hned budete ptát i na svatbu. A tu už bych organizačně nechal na Andrejce," překvapil Petr i snoubenku, s níž se pak špičkovali na našem videu.

Sama Andrea ovšem na svatbu nespěchá. "Do roka a do dne to určitě nestihneme. Já fakt nečekala, že ty zásnuby proběhnou. Letos to nezvládneme, nepřemýšlíme nad tím a neřešíme to. Mám pracovně plno, řeším už listopad a prosinec. Takže svatba až příští rok," prozradila. ■