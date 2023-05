Největší bizár na finále Miss: Tenhle mladík přišel v dámských šatech, krásky včetně Kuchařové o ně zakopávaly

Roman Makeup chodí v ženských šatech běžně. Super.cz

A nás samozřejmě zajímalo, co je zač. Působí jako influencer a make-up artista a na sociálních sítích ho najdeme pod jménem Roman Makeup.

"Můj Instagram a Tiktok je právě na tomhle založený," vysvětlil Super.cz volbu ženského modelu, do dámských šatů se prý obléká běžně. A nedělá to prý pouze kvůli tomu, aby na sebe upoutal pozornost. "Líbí se mi víc ženské oblečení, protože skýtá mnohem víc možností než to chlapské," svěřil.

Ženou se ale být necítí ani jí být nechce. "Jsem spokojený takový, jaký jsem. Jen se mi líbí to fashion z ženského pohledu," upřesnil. Chtěli jsme vědět, jak na jeho oblékání reaguje okolí a rodina, prozradil totiž, že pochází z Trutnova. A tam se takhle na ulici běžně nechodí.

"Moji rodiče mě podporují, berou to normálně. Ale takhle oblékat jsem se začal až před šesti lety, když jsem se přestěhoval do Prahy. Tady se to, jak kdo vypadá, tolik neřeší," dodal. ■