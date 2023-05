Pozornost za statisíce. Agáta Hanychová se na Miss pochlubila dárkem od Jaromíra Soukupa

Agáta Hanychová vyrazila na Miss Czech Republic s partnerem Jaromírem Soukupem. Super.cz

"Ano, je to dárek k narozeninám od Jaromíra. Tohle by mi máma nekoupila, ta by na to neměla," směje se Agáta.

"Nikdy jsem šperky nedostávala, dostávám je poprvé. Vždy jsem si vlastně vše kupovala sama. Nikdy jsem nenosila náušnice, ať teď mě to začalo bavit, myslím, že mi to sluší," řekla Super.cz Agáta na finále Miss Czech Republic, kam s Jaromírem vyrazili.

Dceru stále kojí, ale i to předem vyřešila. "Mám odsáto. Mléko je i v mrazáku, můžu si užít večer," uzavřela Agáta.

Dceru Rozárku hlídala chůva. "Mám Janu, která hlídala Kordulku, Miu i Kryšpína. Je v těch nejlepších rukou," dodala modelka s tím, že na afterpárty se moc nezdrží. ■