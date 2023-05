Chtěla jsem se trošku svléknout, smála se. Simona Krainová oblékla odvážný model, který odhalil téměř vše

Čekám kritiku, že jsem se po padesátce zbláznila, říká Krainová o svém modelu. Super.cz

"Je to overal od Jakuba Ponera. Vymýšleli jsme to spolu. Odvážili jsme se jít do něčeho crazy. Dress code to povoluje. Mám ráda róby, ale mám jich dost, jsem přesycena," vysvětlila Super.cz Simona výběr outfitu.

"Cekám kritiku, že se Krainová po padesátce zbláznila. A vlastně se na to těším. V plavkách chodit už nebudu. Jsem ráda, že tuto disciplínu mají missky. Dnes bylo teplo, chtěla jsem se trošku svléknout," usmívá se modelka.

Co na sexy outfit řekl její manžel Karel Vágner? "Karel už je zvyklý, už ho nic nepřekvapí. Když vidím chlapy chodit v šatech, proč my ženy bychom nemohly být kreativní," dodala Krainová. ■