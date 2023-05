Lesbický pár Veronika Biasiol a Barbora Mlejnková prochází těžkou krizí. Blogerka přiznala poměr s jinou ženou

Veronika Biasiol a Barbora Mlejnková prochází těžkou krizí. Biasiol přiznala nevěru. Super.cz

"Měly jsme velkou krizi, řešily jsme i stěhování. Ale rozhodly jsme se, že to zkusíme znovu," řekla Super.cz Veronika, která je ráda, že Bára chce ve vztahu pokračovat.

"Komu se to nestalo? Snažím se s tím vypořádat. Bolí to furt. Byly jsme měsíc od sebe, obě jsme byly na dovolené, já v Egyptě, tam jsem si prošla peklem. Budu se snažit odpustit. Každých pět minut mi je jinak, chci na tom pracovat. Jestli se přes to nepřenesu já, tak nikdo," míní Barbora.

"Chceme začít s čistým štítem, teda hlavně já. Vím, že celá věc byla z mé strany sobecká, nechci pokračovat v sobectví a v tajnůstkaření," vysvětluje Biasiol důvod, proč šla s pravdou ven a přiznala se k poměru s jinou ženou.

"Jestli spolu budeme, tak láska všechno zahojí. Záleží na Verče, jak se bude chovat. Já ji v tom koupat nebudu," uzavřela hvězda reality show Survivor Mlejnková. ■