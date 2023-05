Kuchařová v sexy modelu strčila do kapsy i finalistky Miss: Reprezentuji vykopávky z minulosti, ale chci stárnout hezky

Taťána Kuchařová Super.cz

Sama před sedmnácti lety získala nejprestižnější korunku světových soutěží krásy a stala se Miss World. Ze světa modelingu se neztratila, pracuje i v oblasti charity. Taťána Kuchařová (35) by byla ráda, kdyby ji tímto směrem následovalo více krásek, třeba právě z Miss Czech Republic, kde usedla v porotě a předávala korunku vítězce Justýně Zedníkové, která bude právě na Miss World soutěžit.

"Doufám, že to po mně někdo převezme, tu Miss World. Snad budou mít kočky zdravé ambice dokázat něco i venku, protože ten český rybník je přece jen malý. Podporuji je, nejsem nevraživá a budu moc ráda, když tady bude další vítězka světové soutěže Miss World. Je to něco, co vám zůstane na celý život," řekla Super.cz Kuchařová, která svého titulu dokázala na maximum využít a doposud z něj těží v celé škále aktivit.

Taťána dorazila na slavnostní večer v modelu od návrháře Jakuba Ponera, o její líčení a vizáž se postarala Ivana Tokárská. Důležité ale je se o sebe starat průběžně, jinak by ani dokonalý make-up nepomohl. A to Kuchařová samozřejmě dělá. "Sice už reprezentuju ty vykopávky z minulosti, ale pořád je to dobré, je o mě zájem, pracuju. Spolupracuji i s řadou klientů z oblasti krásy a zdraví," vysvětlovala.

"Teď mám krásnou spolupráci s úžasnou českou pěstící kosmetikou, používají moderní technologie a jejich kolagenové přípravky jsou famózní. Takže vidíte, že to jde i přirozeně. Dokonce pečeme s AM Beauty moji vlastní pěstící řadu, kterou budeme představovat na podzim," pochlubila se. K focení kampaně chce přizvat i svoji maminku, která prý vypadá famózně. "Doufám, že se mi bude stárnout stejně hezky jako jí," svěřila.

Nezapomněli jsme ani na klasickou otázku na závěr. Co Táňa a chlapi? "Mám zajímavé období. Ale po minulé zkušenosti nechci nikoho a všechny. Takže uvidíme, co bude," uzavřela. ■