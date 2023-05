Moderování Survivoru vyměnil za Miss a překvapil: Dostane se Ondřej Novotný do příští StarDance?

Ondřej Novotný na chvíli vyměnil Survivor za Miss. Super.cz

"Myslím, že je to teď aktuální téma, a byly tam dva momenty, kdy jsem to zmínil, což mi za dvě hodiny přenosu nepřijde moc," řekl Super.cz a my jsme ho upozornili, že zmínek bylo víc. "Možná byly tři, jak říkáte, ale nebudeme se o to přít. To téma je živé, ve středu je finále a na zkoušce jsme to s režisérem probrali a přišlo nám to OK, protože to má do určité míry společné momenty," doplnil Ondřej.

On sám má doma královnu krásy z roku 2006 Renatu Langmannovou (36), která prý na to, že se její muž pohybuje mezi modelkami, nežárlí. "Ví, jak to spolu máme a že ona je moje jediná Miss," krčil rameny.

Pobavili jsme se i na téma, co by si chtěl Ondřej po moderování tak velkých soutěží ještě zkusit. A docela nás překvapil. "Bavilo by mě být v nějaké show porotcem, protože už se cítím na to, že bych byl schopný k tomu něco říct. Byl bych takový ten drsný. A pak by mě bavila nějaká výzva, což je pro mě třeba tanec, protože tančit vůbec neumím. A rád překonávám sám sebe," prozradil, že taková StarDance by byla něco pro něj. ■